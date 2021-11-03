"Барселона" договорилась с Хави

Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Экс-футболист "Барселоны" Хави Эрнандес, ныне работающий тренером "Аль-Садда" близок к тому, чтобы занять пост главного тренера каталонского клуба.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, руководство сине-гранатовых договорились о личном контракте с испанским тренером. Отмечается, что оклад Хави будет меньше, чем он зарабатывает в Катаре. Также сообщается, что многие выплаты будут напрямую зависеть от достигнутых клубом результатов.

Контракт будет рассчитан на три года с возможностью продления.

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