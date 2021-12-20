"Барселона" договорилась с Кавани

Фото: инстаграм Эдинсона Кавани/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани достиг договоренности с "Барселоной" по условиям контракта на 1,5 года, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, первые полгода зарплата футболиста будет ниже, но затем она повысится. Впрочем, переход возможен лишь в том случае, если Кавани разорвет соглашение с манкунианцами и станет свободным агентом, чтобы перейти в "Барселону" бесплатно.

В нынешнем сезоне 34-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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