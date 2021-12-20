"Барселона" договорилась с Кавани
Фото: инстаграм Эдинсона Кавани/Автор неизвестен
Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани достиг договоренности с "Барселоной" по условиям контракта на 1,5 года, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, первые полгода зарплата футболиста будет ниже, но затем она повысится. Впрочем, переход возможен лишь в том случае, если Кавани разорвет соглашение с манкунианцами и станет свободным агентом, чтобы перейти в "Барселону" бесплатно.
В нынешнем сезоне 34-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Барселона" нацелилась на полузащитника "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18