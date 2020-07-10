"Барселона" договорилась с Мартинесом о переходе, но трансфер еще под вопросом

"Барселона" согласовала условия контракта с нападающим "Интера" Лаутаро Мартинесом. Однако его трансфер все еще под вопросом. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, каталонский клуб устно договорился с 22-летним футболисте о переходе. Но вся ситуация зависит от того, согласится ли "Интер" отпустить игрока.

"Барселона" предлагает включить в сделку Филиппе Коутинью, за которого "сине-гранатовые" могут больше всего выручить денег.

Помимо Коутинью "Барселона" хочет расстаться с Нелсоном Семеду и Иваном Ракитичем.

Футболист выступает в "Интере" с 2018 года. Его контракт с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость Мартинеса - 64 миллиона евро.

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