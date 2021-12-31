"Барселона" договорилась с Моратой

Теги ювентусбарселонаатлетико мадридальваро морататрансферы

"Барселона" договорилась с Моратой

Фото инстаграм Альваро Мораты

"Барселона" согласовала условия личного контракта с форвардом "Ювентуса" Альваро Моратой, права на которого принадлежат "Атлетико".

По информации журналиста Goal Ромео Агрести, футболист в случае перехода в каталонский клуб заключит соглашение до лета 2023 года.

Теперь всё зависит от "старой синьоры", которая отпустит нападающего только если сможет найти ему замену.

Стоит отметить, что 29-летний Мората является воспитанником мадридского "Реала".

В текущем сезоне испанец провёл за "Ювентус" 23 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" не будет менять своих нападающих на Морату. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА согласовал контракт с парагвайским хавбеком

ЦСКА согласовал контракт с парагвайским хавбеком

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов