"Барселона" договорилась с Моратой

Фото инстаграм Альваро Мораты

"Барселона" согласовала условия личного контракта с форвардом "Ювентуса" Альваро Моратой, права на которого принадлежат "Атлетико".

По информации журналиста Goal Ромео Агрести, футболист в случае перехода в каталонский клуб заключит соглашение до лета 2023 года.

Теперь всё зависит от "старой синьоры", которая отпустит нападающего только если сможет найти ему замену.

Стоит отметить, что 29-летний Мората является воспитанником мадридского "Реала".

В текущем сезоне испанец провёл за "Ювентус" 23 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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