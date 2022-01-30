"Барселона" договорилась с Обамеянгом

Фото: инстаграм Обамяенга\Автор неизвестен

Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может провести вторую половину нынешнего сезона в "Барселоне".

Как сообщает журналист Фернандо Поло, каталонский клуб достиг полного соглашения с "Арсеналом" и Обамеянгом об аренде до конца сезона.

По информации источника, данная сделка станет возможна лишь в том случае, если "Барса" сможет избавить от Дембеле в этом месяце.

Отмечается, что в самом клубе в эту возможность уже мало верят.

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