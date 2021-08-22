"Барселона" договорилась с одним из капитанов о понижении зарплаты

Теги барселонажорди альба

"Барселона" договорилась с одним из капитанов о понижении зарплаты Фото инстаграм Жорди Альбы

"Барселона" провела успешные переговоры с защитником Жорди Альбой об изменении условий контракта.

По сведениям Diario Sport, 32-летний испанец согласился пойти на сокращение зарплаты.

Ранее на существенное понижение зарплаты пошел Жерара Пике. Благодаря этому клуб смог зарегистрировать трех новичков.

"Барса" также ведет переговоры о снижении зарплаты Серхио Бускетса и Серхи Роберто.

Читайте также: "Барселона" намерена пересмотреть контракты двух высокооплачиваемых игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 21 августа

Главные новости дня: 21 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов