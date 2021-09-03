"Барселона" договорилась с Ольмо
Фото инстаграм Дани Ольмо
СМИ раскрыли подробности переговоров между "Барселоной" и полузащитником "РБ Лейпциг" Дани Ольмо.
По информации Mundo Deportivo, в последний день летнего трансферного окна стороны согласовали детали пятилетнего контракта.
Испанский хавбек дал согласие на понижение зарплаты ради возвращения в "блауграну", однако клубы не успели договориться об условиях сделки.
Ранее сообщалось, что "Барса" предложила за Ольмо 58 миллионов евро + бонусы, а "РБ Лейпциг" потребовал 75 миллионов.
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20