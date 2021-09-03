"Барселона" договорилась с Ольмо

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"Барселона" договорилась с Ольмо

Фото инстаграм Дани Ольмо

СМИ раскрыли подробности переговоров между "Барселоной" и полузащитником "РБ Лейпциг" Дани Ольмо.

По информации Mundo Deportivo, в последний день летнего трансферного окна стороны согласовали детали пятилетнего контракта.

Испанский хавбек дал согласие на понижение зарплаты ради возвращения в "блауграну", однако клубы не успели договориться об условиях сделки.

Ранее сообщалось, что "Барса" предложила за Ольмо 58 миллионов евро + бонусы, а "РБ Лейпциг" потребовал 75 миллионов.

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