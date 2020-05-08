"Барселона" договорилась с Пьяничем о летнем переходе

"Барселона" убедила полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича перебраться на "Камп Ноу" во время летнего трансферного окна.

По информации Calciomercato, стороны какое-то время вели переговоры о возможном сотрудничестве и босниец наконец дал согласие на переход.

Теперь "сине-гранатовым" нужно договориться с туринским клубом об условиях сделки. Рыночная стоимость 30-летнего хавбека - 52 миллиона евро.

В текущем сезоне Пьянич сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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