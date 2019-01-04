"Барселона" договорилась с Рабьо

"Барселона" завершила переговоры с хавбеком ПСЖ Адрианом Рабьо.

Как сообщает Paris United, футболист подпишет с каталонцами пятилетний контракт, по которому он будет зарабатывать 10 миллионов евро в год. Также игроку обещан подписной бонус в размере 10 миллионов.

Отмечается, что Рабьо желает перебраться в Испанию уже в зимнее трансферное окно, поэтому "Барселона" может в ближайшее время начать обсуждать возможный трансфер с ПСЖ.

Напомним, что ранее интерес к Рабьо также проявляли "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне на счету Рабьо два гола и два ассиста в 20 играх.

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