"Барселона" договорилась с Рабьо

2 Теги барселонаадриан рабьопсж

"Барселона" договорилась с Рабьо

"Барселона" завершила переговоры с хавбеком ПСЖ Адрианом Рабьо.

Как сообщает Paris United, футболист подпишет с каталонцами пятилетний контракт, по которому он будет зарабатывать 10 миллионов евро в год. Также игроку обещан подписной бонус в размере 10 миллионов.

Отмечается, что Рабьо желает перебраться в Испанию уже в зимнее трансферное окно, поэтому "Барселона" может в ближайшее время начать обсуждать возможный трансфер с ПСЖ.

Напомним, что ранее интерес к Рабьо также проявляли "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне на счету Рабьо два гола и два ассиста в 20 играх.

Читайте также: Рабьо дал ответ "Тоттенхэму", предложившему ему контракт. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

jugulator
Пьянь

Хороший вариант для ротации, но слишком большая зп. У многих игроков возникнет зависть.

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Не выгодный трансфер как по мне.

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 17 37
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 17 34
3 Севилья Севилья 17 32
4 Алавес Алавес 18 31
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 17 30
6 Бетис Бетис 18 26
7 Хетафе Хетафе 17 25
8 Эспаньол Эспаньол 18 24
9 Жирона Жирона 18 23
10 Леванте Леванте 18 23
11 Валенсия Валенсия 18 22
12 Сельта Виго Сельта Виго 17 21
13 Эйбар Эйбар 17 21
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 21
15 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 17 19
16 Леганес Леганес 18 19
17 Вильярреал Вильярреал 17 16
18 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 17 16
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 18 16
20 Уэска Уэска 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов