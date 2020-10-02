"Барселона" договорилась с тер Штегеном о продлении контракта
Голкипер Марк-Андре тер Штеген решил остаться в "Барселоне" и продлить контракт с клубом.
По информации Mundo Deportivo, стороны близки к подписанию нового соглашения до лета 2025 года.
Напомним, что действующий договор между немцем и "сине-гранатовыми" истекает в 2022 году.
В прошлом сезоне 28-летний тер Штеген сыграл за "Барсу" 46 матчей и пропустил 50 голов. Сейчас он восстанавливается после операции на колене.
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|Команда
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|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
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|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
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