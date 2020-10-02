"Барселона" договорилась с тер Штегеном о продлении контракта

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"Барселона" договорилась с тер Штегеном о продлении контракта

Голкипер Марк-Андре тер Штеген решил остаться в "Барселоне" и продлить контракт с клубом.

По информации Mundo Deportivo, стороны близки к подписанию нового соглашения до лета 2025 года.

Напомним, что действующий договор между немцем и "сине-гранатовыми" истекает в 2022 году.

В прошлом сезоне 28-летний тер Штеген сыграл за "Барсу" 46 матчей и пропустил 50 голов. Сейчас он восстанавливается после операции на колене.

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