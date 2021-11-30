"Барселона" договорилась с Торресом

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"Барселона" договорилась с Торресом

Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен

"Барселона" согласовала личный контракт с испанским нападающим "Манчестер Сити" Ферраном Торресом, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, футболист согласился перейти в каталонский клуб. Впрочем, теперь "Барселоне" нужно договориться с "Манчестер Сити", который требует за игрока, по некоторым данным, от 50 до 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Торрес провел за "Манчестер Сити" семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. 

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