"Барселона" договорилась с Умтити по новому контракту

Теги барселонасамюэль умтити

"Барселона" договорилась с Умтити по новому контрактуКаталонская "Барселона" договорилась со своим ведущим защитником Самюэлем Умтити по новому контракту, информирует goal.com.

Однако подписание нового соглашения должно состояться не ранее 1-го июля текущего года. Такое промедление связано с желанием клуба включить новую зарплату француза в отчет по своей финансовой деятельности уже в следующий сезон, чтобы не нарушать правило финансового Fair Play.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Лас-Пальмаса". | soccernews.ru

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