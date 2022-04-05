"Барселона" договорилась с ведущим защитником
Фото: твиттер Рональда Араухо/Автор неизвестен
"Барселона" договорилась о продлении контракта с уругвайским защитником Рональдом Араухо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, агент игрока провел продуктивные переговоры с руководством каталонского клуба. Ожидается, что в ближайшее время уругваец подпишет новое соглашение до лета 2026 года.
23-летний Араухо выступает за "Барселону" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб 34 матча во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Гранада
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