"Барселона" договорилась с Вейналдумом

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"Барселона" заключила предварительный контракт с голландским полузащитником "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдумом, сообщает The Sunday Times.

По сведениям издания, футболист перейдет в каталонский клуб летом, когда у него закончится контракт с "Ливерпулем". Таким образом, хавбек достанется "Барселоне" бесплатно.

30-летний Вейналдум в нынешнем сезоне провел за "Ливерпуль" 40 матчей во всех турнирах и забил три гола. Ранее он играл за "Фейеноорд", ПСВ и "Ньюкасл".

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