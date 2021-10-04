"Барселона" должна еще более 100 миллионов евро за трансферы

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"Барселона" должна еще более 100 миллионов евро за трансферыФото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" в ближайшие годы должна выплатить огромную сумму за трансферы футболистов.

Как сообщает 2Playbook, каталонский клуб все ещё должен 115 млн евро другим клубам за покупку футболистов, которые надо выплатить к сезону 2023/2024

Больше всего выделяются 39 миллионов за полузащитника Миралема Пьянича, который сейчас выступает за "Бешикташ" на правах аренды, 32 миллиона за Френки де Йонга, 16 миллионов за Серджниьо Деста и 13 миллионов за Фелиппе Коутиньо.

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