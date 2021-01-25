"Барселона" должна "Ливерпулю" еще 29 миллионов евро за Коутиньо
"Барселона" опубликовала годовой финансовый отчет в котором собрана информация по доходам и расходам клуба за 2020 год. Согласно одному из пунктов, каталонцы все еще не рассчитались полностью перед "Ливерпулем" за трансфер хавбека Филиппе Коутиньо, сообщает Marca.
Сумма долга "Барселоны" около 29 миллионов евро.
Кроме того, есть и другие, более мелкие финансовые обязательства перед другими клубами. Например, за полузащитника Фрэнки де Йонга должны 16 миллионов "Аяксу". За нападающего Малкома не рассчитались с "Бордо", хотя сам футболист уже продан в "Зенит". Сумма долга - 9,891 миллиона евро.
Напомним, Коутиньо перешел в "Барселону" в январе 2018-го. Сумма сделки составила около 145 миллионов евро.
В сезоне 2020/2021 28-летний футболист провел 14 матчей за каталонцев, забил три гола и сделал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18