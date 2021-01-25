"Барселона" должна "Ливерпулю" еще 29 миллионов евро за Коутиньо

"Барселона" опубликовала годовой финансовый отчет в котором собрана информация по доходам и расходам клуба за 2020 год. Согласно одному из пунктов, каталонцы все еще не рассчитались полностью перед "Ливерпулем" за трансфер хавбека Филиппе Коутиньо, сообщает Marca.



Сумма долга "Барселоны" около 29 миллионов евро.

Кроме того, есть и другие, более мелкие финансовые обязательства перед другими клубами. Например, за полузащитника Фрэнки де Йонга должны 16 миллионов "Аяксу". За нападающего Малкома не рассчитались с "Бордо", хотя сам футболист уже продан в "Зенит". Сумма долга - 9,891 миллиона евро.