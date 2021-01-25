"Барселона" должна "Ливерпулю" еще 29 миллионов евро за Коутиньо

1 Теги филиппе коутиньобарселоналиверпуль

"Барселона" должна "Ливерпулю" еще 29 миллионов евро за Коутиньо"Барселона" опубликовала годовой финансовый отчет в котором собрана информация по доходам и расходам клуба за 2020 год. Согласно одному из пунктов, каталонцы все еще не рассчитались полностью перед "Ливерпулем" за трансфер хавбека Филиппе Коутиньо, сообщает Marca.

Сумма долга "Барселоны" около 29 миллионов евро.

Кроме того, есть и другие, более мелкие финансовые обязательства перед другими клубами. Например, за полузащитника Фрэнки де Йонга должны 16 миллионов "Аяксу". За нападающего Малкома не рассчитались с "Бордо", хотя сам футболист уже продан в "Зенит". Сумма долга - 9,891 миллиона евро.

Напомним, Коутиньо перешел в "Барселону" в январе 2018-го. Сумма сделки составила около 145 миллионов евро.
В сезоне 2020/2021 28-летний футболист провел 14 матчей за каталонцев, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Читать также: "Зенит" остался должен "Барселоне" € 9 млн за Малкома | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

И лучше бы заплатить,а то придётся выбивать битой ...

Ответить

главное

В "Челси" ждут, что Тухель будет на "Стэмфорд Бридж" уже в среду

В "Челси" ждут, что Тухель будет на "Стэмфорд Бридж" уже в среду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов