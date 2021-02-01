"Барселона" должна Месси еще почти 40 миллионов евро
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси должен получить от каталонского клуба еще 39 миллионов евро, сообщает El Mundo.
По данным источника, "Барселона" должна выплатить футболисту данную сумму до середины июля в качестве бонуса за лояльность. Месси уже выполнил условие для выплаты этого бонуса, так как остался в команде до 1 февраля 2020 года, поэтому не имеет значения, подпишет он новый контракт с клубом или нет.
Ранее издание El Mundo сообщило, что по условиям четырехлетнего контракта Месси заработал более полумиллиарда евро. Публикация деталей соглашения привела аргентинца в ярость и он, по некоторым данным, готов покинуть клуб.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14