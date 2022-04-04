"Барселона" должна улучшить предложение, если хочет сохранить Араухо
Фото: твиттер Араухо\Автор неизвестен
Представители уругвайского защитника "Барселоны" Рональда Араухо хотят получить более выгодный контракт для своего клиента, сообщает Sport.
По информации источника, агенты игрока требуют от каталонского клуба сделать предложение, которое будет соответствовать рынку и считают, что в вопросе подписания футболистов из других клубов руководство "Барсы" действует менее принципиально.
Отмечается, что агенты Араухо знают о зарплатах, которые получают новички сине-гранатовых, и не хочет, чтобы Рональд получал меньше, ведь он всегда выходит в стартовом составе.
Соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14