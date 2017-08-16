"Барселона" должна закрыть трансфер Коутиньо в течение ближайшего времени, переход Дембеле остается под вопросом

Каталонская "Барселона" продолжает работать над своими двумя главными трансферами текущим летом - подписанием полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

Как информирует El Mundo Deportivo, переход первого в стан "сине-гранатовых" может быть согласован уже сегодня или, в крайнем случае, в течение ближайших нескольких дней. Ситуация же с приобретением "Барсой" француза несколько затягивается ввиду того, что клубы не могут согласовать сумму трансфера футболиста - "Боруссия" хочет получить за Дембеле 130 миллионов евро с учетом бонусов, а каталонцы желают уменьшить эту сумму до 120-ти миллионов.

Напомним, "Барселона" уже определилась с альтернативой Дембеле. | soccernews.ru