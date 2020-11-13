"Барселона" должна заплатить Месси 33 миллиона евро в качестве дополнительного бонуса

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"Барселона" должна заплатить Месси 33 миллиона евро в качестве дополнительного бонуса

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси следующим летом должен получить от клуба 33 миллиона евро в качестве бонуса за лояльность, сообщает ESPN.

По сведениям издания, общая сумма бонуса составляет 66 миллионов евро и Месси уже получил половину в феврале 2020 года.

Стоит отметить, что по условиям контракта аргентинец получил 100 миллионов евро в качестве бонуса за продление соглашения в 2017 году. Эту сумму он получил в течение всего срока действия четырехлетнего контракта.

Стоит отметить, что 33-летний Месси хотел покинуть "Барселону" по окончании прошлого сезона. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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