"Барселона" должна заплатить Месси 33 миллиона евро в качестве дополнительного бонуса
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси следующим летом должен получить от клуба 33 миллиона евро в качестве бонуса за лояльность, сообщает ESPN.
По сведениям издания, общая сумма бонуса составляет 66 миллионов евро и Месси уже получил половину в феврале 2020 года.
Стоит отметить, что по условиям контракта аргентинец получил 100 миллионов евро в качестве бонуса за продление соглашения в 2017 году. Эту сумму он получил в течение всего срока действия четырехлетнего контракта.
Стоит отметить, что 33-летний Месси хотел покинуть "Барселону" по окончании прошлого сезона. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14