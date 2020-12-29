"Барселона" дома не смогла победить "Эйбар"
Завершилась встреча в рамках 16 тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Эйбаром". Каталонцы не смогли победить соперника и завершили матч со счетом 1:1.
Теперь в активе хозяев 25 очков. Они занимают 6 строчку в таблице. Гости расположились на 14 месте, набрав 16 баллов.
"Барселона" - "Эйбар" 1:1 (1:0)
Голы: Кике, 57 - 0:1, Дембеле, 67 - 1:1
Нереализованный пенальти: Брэйтуэйт, 8
"Барселона": тер Стеген, Дест (Дембеле, 46), Лангле (Бускетс, 82), Араухо, Фирпо, де Йонг, Пьянич (Коутиньо, 66), Педри (Пуч, 89), Мингеса, Гризманн (Тринкау, 66), Брэйтуэйт.
"Эйбар": Дмитрович, Рафа Соареш, Бигас, Бургос (Оливейра, 73), Посо, Кондзер (Ресио, 81), Инуи, Экспосито, Диоп (Куберо, 90), Альварес, Кике Гарсия (Муто, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14