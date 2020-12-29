"Барселона" дома не смогла победить "Эйбар"

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"Барселона" дома не смогла победить "Эйбар"Завершилась встреча в рамках 16 тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Эйбаром". Каталонцы не смогли победить соперника и завершили матч со счетом 1:1.

Теперь в активе хозяев 25 очков. Они занимают 6 строчку в таблице. Гости расположились на 14 месте, набрав 16 баллов.

"Барселона" - "Эйбар" 1:1 (1:0)

Голы: Кике, 57 - 0:1, Дембеле, 67 - 1:1
Нереализованный пенальти: Брэйтуэйт, 8

"Барселона": тер Стеген, Дест (Дембеле, 46), Лангле (Бускетс, 82), Араухо, Фирпо, де Йонг, Пьянич (Коутиньо, 66), Педри (Пуч, 89), Мингеса, Гризманн (Тринкау, 66), Брэйтуэйт.

"Эйбар": Дмитрович, Рафа Соареш, Бигас, Бургос (Оливейра, 73), Посо, Кондзер (Ресио, 81), Инуи, Экспосито, Диоп (Куберо, 90), Альварес, Кике Гарсия (Муто, 73).

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