"Барселона" дома отомстила "Атлетику" за поражение в Суперкубке. Месси забил со штрафного
В Испании продолжается 21 тур Ла Лиги. "Барселона" дома в непростом матче оказалась сильнее "Атлетика". за месяц это уже третья встреча команд. Дважды удавалось победить каталонцам. Эта игра закончилась со счетом 2:1, благодаря красивому удару со штрафного от Месси и победному голу Гризманна на 75 минуте.
Набрав 3 очка, "Барса" по дополнительным показателям обошла "Реал" и заняла 2 строчку в турнирной таблице. Теперь у подопечных Кумана 40 очков после 20 матчей. Гости расположились на 11 месте, набрав 24 балла.
"Барселона" - "Атлетик" 2:1 (1:0)
Голы: Месси, 20 - 1:0, Альба, 49 (автогол) - 1:1, Гризманн, 75 - 2:1
"Барселона": тер Штеген, Альба, Умтити, Мингеса, Араухо, Пьянич (Серджи Роберто, 67), де Йонг, Педри, Дембеле (Брэйтуэйт, 87), Гризманн (Лангле, 84), Месси..
"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Капа (Лекуэ, 84), Мартинес, Де Маркос (Беренгер, 67), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Муниаин, Венседор (Весга, 66), Йерай Альварес, Уильямс (Вильялибре, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14