"Барселона" дома отомстила "Атлетику" за поражение в Суперкубке. Месси забил со штрафного

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"Барселона" дома отомстила "Атлетику" за поражение в Суперкубке. Месси забил со штрафногоВ Испании продолжается 21 тур Ла Лиги. "Барселона" дома в непростом матче оказалась сильнее "Атлетика". за месяц это уже третья встреча команд. Дважды удавалось победить каталонцам. Эта игра закончилась со счетом 2:1, благодаря красивому удару со штрафного от Месси и победному голу Гризманна на 75 минуте.
Набрав 3 очка, "Барса" по дополнительным показателям обошла "Реал" и заняла 2 строчку в турнирной таблице. Теперь у подопечных Кумана 40 очков после 20 матчей. Гости расположились на 11 месте, набрав 24 балла.

"Барселона" - "Атлетик" 2:1 (1:0)

Голы: Месси, 20 - 1:0, Альба, 49 (автогол) - 1:1, Гризманн, 75 - 2:1

"Барселона": тер Штеген, Альба, Умтити, Мингеса, Араухо, Пьянич (Серджи Роберто, 67), де Йонг, Педри, Дембеле (Брэйтуэйт, 87), Гризманн (Лангле, 84), Месси..

"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Капа (Лекуэ, 84), Мартинес, Де Маркос (Беренгер, 67), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Муниаин, Венседор (Весга, 66), Йерай Альварес, Уильямс (Вильялибре, 84).

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