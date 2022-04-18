"Барселона" дома проиграла аутсайдеру Ла Лиги

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"Барселона" дома проиграла аутсайдеру Ла Лиги

Фото: твиттер "Кадиса"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле проиграла "Кадису" со счетом 0:1.

Единственный гол в начале второго тайма забил Лукас Перес.

"Барселона" с 60 очками осталась на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Кадис", набрав 31 очко, покинул зону вылета и поднялся на 16-ю позицию.

"Барселона" – "Кадис" - 0:1 (0:0)
Гол: Лукас Перес, 48 - 0:1

"Барселона": тер Штеген, Дест, Лангле (Траоре, 77), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг (де Йонг, 77), Гави, Депай (Обамеянг, 61), Дембеле, Ферран Торрес.

"Кадис": Ледесма, Парра (Акапо, 76), Эрнандес, Фали Хименес, Эспино, Хосе Мари (Сан-Эметерио, 64), Алекс Фернандес, Йонссон (Виктор Чуст, 77), Сальви Санчес (Алехо, 64), Лукас Перес, Собрино (Арсамендия, 82).

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