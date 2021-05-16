"Барселона" дома проиграла "Сельте"
В матче 37-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле проиграла "Сельте" со счетом 1:2.
На 28-й минуте счет открыл Лионель Месси, но вскоре равновесие восстановил Санти Мина. На 83-й минуте каталонцы остались вдесятером из-за удаления Клемана Лангле. В концовке встречи победу гостям принес Мина, который оформил дубль.
"Сельта", набрав 53 очка, осталась на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 76 очками по-прежнему занимает третью позицию.
"Барселона" – "Сельта" - 1:2 (1:1)
Голы: Месси, 28 - 1:0, Санти Мина, 38 - 1:1, Санти Мина, 89 - 1:2
"Барселона": тер Штеген, Пике (Дест, 64), Араухо, Лангле, Альба, Мориба (Пьянич, 86), Бускетс, Дембеле (Тринкау, 70), Педри (Пуч, 46), Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 70).
"Сельта": Вильяр, Араухо, Аарон Мартин, Васкес, Домингес, Мендес, Бельтран (Сотело, 90), Денис Суарес, Нолито (Солари, 69), Санти Мина, Аспас (Баэса, 78).
Удаление: Лангле (83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14