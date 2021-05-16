"Барселона" дома проиграла "Сельте"

В матче 37-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле проиграла "Сельте" со счетом 1:2.

На 28-й минуте счет открыл Лионель Месси, но вскоре равновесие восстановил Санти Мина. На 83-й минуте каталонцы остались вдесятером из-за удаления Клемана Лангле. В концовке встречи победу гостям принес Мина, который оформил дубль.

"Сельта", набрав 53 очка, осталась на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 76 очками по-прежнему занимает третью позицию.

"Барселона" – "Сельта" - 1:2 (1:1)

Голы: Месси, 28 - 1:0, Санти Мина, 38 - 1:1, Санти Мина, 89 - 1:2

"Барселона": тер Штеген, Пике (Дест, 64), Араухо, Лангле, Альба, Мориба (Пьянич, 86), Бускетс, Дембеле (Тринкау, 70), Педри (Пуч, 46), Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 70).

"Сельта": Вильяр, Араухо, Аарон Мартин, Васкес, Домингес, Мендес, Бельтран (Сотело, 90), Денис Суарес, Нолито (Солари, 69), Санти Мина, Аспас (Баэса, 78).

Удаление: Лангле (83).

Не пропустите: Месси назвал "Манчестер Сити" свои требования по зарплате. | http://soccernews.ru