"Барселона" дома проиграла "Сельте"

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"Барселона" дома проиграла "Сельте"

В матче 37-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле проиграла "Сельте" со счетом 1:2. 

На 28-й минуте счет открыл Лионель Месси, но вскоре равновесие восстановил Санти Мина. На 83-й минуте каталонцы остались вдесятером из-за удаления Клемана Лангле. В концовке встречи победу гостям принес Мина, который оформил дубль.

"Сельта", набрав 53 очка, осталась на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 76 очками по-прежнему занимает третью позицию.

"Барселона" – "Сельта" - 1:2 (1:1)
Голы: Месси, 28 - 1:0, Санти Мина, 38 - 1:1, Санти Мина, 89 - 1:2

"Барселона": тер Штеген, Пике (Дест, 64), Араухо, Лангле, Альба, Мориба (Пьянич, 86), Бускетс, Дембеле (Тринкау, 70), Педри (Пуч, 46), Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 70).

"Сельта": Вильяр, Араухо, Аарон Мартин, Васкес, Домингес, Мендес, Бельтран (Сотело, 90), Денис Суарес, Нолито (Солари, 69), Санти Мина, Аспас (Баэса, 78).

Удаление: Лангле (83).

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Отличная работа , молодцы ребята!За Сельту с детства!

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lesnovsky

Хе... Врешь, сегодня ты был за одсасуну... Ну, че, одсасунил???... Хе-хе..

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ты расслабься ...Может лет через 5 вернутся трофеи , хотя вряд ли ... Хе-хе ...

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lesnovsky

А они уже вернулись, у Барсы то Кубок, а у псреала Ноль... Ну я понял - ты это про псреал... Хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А на Реал мне наплевать ... Радуйся , что тебе остаётся , это же последний их трофей ... В следующем сезоне в плей-офф и в ЛЧ Барса уже не попадёт ... Хе-хе ...

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