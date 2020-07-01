"Барселона" досрочно вернула Миранду из "Шальке"

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"Барселона" досрочно вернула Миранду из "Шальке"
Защитник "Барселоны" Хуан Миранда досрочно вернулся в каталонский клуб из аренды в немецком "Шальке".

Арендное соглашение было рассчитано на два года, но клубы договорились о прекращении договора. 

20-летний Миранда является воспитанником "Барселоны". В "Шальке" он перешел летом 2019 года. В составе немецкого клуба защитник провел 12 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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