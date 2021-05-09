"Барселона" досрочно выиграла женский чемпионат Испании с потрясающей статистикой

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"Барселона" досрочно выиграла женский чемпионат Испании с потрясающей статистикойФото: twitter.com/FCBfemeni

Женская команда "Барселоны" досрочно выиграла чемпионат Испании.

На данный момент "Барса" одержала 26 побед из 26 с общим счетом 128:5.

Отметим, что 6-е чемпионство в истории каталонского клуба.

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3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
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7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
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11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
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