"Барселона" досрочно выиграла женский чемпионат Испании с потрясающей статистикой

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Женская команда "Барселоны" досрочно выиграла чемпионат Испании.

На данный момент "Барса" одержала 26 побед из 26 с общим счетом 128:5.

Отметим, что 6-е чемпионство в истории каталонского клуба.

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