"Барселона" достигла договоренности по своему первому летнему трансферу

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"Барселона" достигла договоренности по своему первому летнему трансферуКаталонская "Барселона" достигла договоренности по своему первому летнему приобретению, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что с открытием трансферного окна игроком "сине-гранатовых" станет защитник "Севильи" Клеман Лангле. За 22-летнего бека "красно-белых" каталонский гранд заплатит 35 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 54 матчах за "Севилью".

Напомним, "Барселона" с "Реалом" включилась в борьбу за ключевого хавбека "Ювентуса". | soccernews.ru

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