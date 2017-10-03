"Барселона" достигла отметки в 1000 матчей без пропущенных голов в Примере

В воскресенье "Барселона" разгромила "Лас Пальмас" в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Таким образом, каталонцы достигли отметки в 1000 игр без пропущенных голов в Примере. Как сообщает Marca, "сине-гранатовые" стали первой командой в истории, кому удалось покорить эту вершину.

Стоит отметить, что ближайшим преследователем "Барселоны" является мадридский "Реал", у которого в активе 930 "сухих" матчей.

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