"Барселона" достигла соглашения по трансферу с Коутиньо

Каталонская "Барселона" достигла соглашения по трансферу с полузащитником английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, условия возможной сделки с 25-летним хавбеком "сине-гранатовые" согласовали еще прошлым летом. С тех пор никаких изменений не произошло - бразилец все так же хочет перебраться в каталонский гранд, а "Барса" хочет заполучить его в качестве своего игрока. Теперь же лидеру испанского чемпионата предстоит согласовать сумму трансфера футболиста с мерсисайдцами.

Напомним, Месси попросил руководство "Барселоны" отказаться от покупки Коутиньо. | soccernews.ru