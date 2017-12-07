"Барселона" достигла соглашения по трансферу с Коутиньо

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"Барселона" достигла соглашения по трансферу с КоутиньоКаталонская "Барселона" достигла соглашения по трансферу с полузащитником английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, условия возможной сделки с 25-летним хавбеком "сине-гранатовые" согласовали еще прошлым летом. С тех пор никаких изменений не произошло - бразилец все так же хочет перебраться в каталонский гранд, а "Барса" хочет заполучить его в качестве своего игрока. Теперь же лидеру испанского чемпионата предстоит согласовать сумму трансфера футболиста с мерсисайдцами.

Напомним, Месси попросил руководство "Барселоны" отказаться от покупки Коутиньо. | soccernews.ru

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