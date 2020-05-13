"Барселона" достигла устного соглашения с Лаутаро Мартинесом

"Барселона" достигла устного соглашения с форвардом "Интера" Лаутаро Мартинесом о его переходе.

Как сообщает Calciomercato, в ближайшее время стороны договорятся о подписании контракта. Ожидается, что аргентинец будет зарабатывать в каталонском клубе 13 миллионов евро в год.

Таким образом, "Барселоне" осталось только договориться с "Интером" о стоимости сделки.

В этом сезоне на счету Мартинеса 16 голов и 4 ассиста в 31 матче.

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