"Барселона" достигла устного соглашения с Лаутаро Мартинесом

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"Барселона" достигла устного соглашения с Лаутаро Мартинесом

"Барселона" достигла устного соглашения с форвардом "Интера" Лаутаро Мартинесом о его переходе.

Как сообщает Calciomercato, в ближайшее время стороны договорятся о подписании контракта. Ожидается, что аргентинец будет зарабатывать в каталонском клубе 13 миллионов евро в год.

Таким образом, "Барселоне" осталось только договориться с "Интером" о стоимости сделки.

В этом сезоне на счету Мартинеса 16 голов и 4 ассиста в 31 матче.

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Комментарии

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lesnovsky

Ждем его в Барсе...

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Против школьников!!!

13 млн ? Вчера написали что 10 млн. Значит это тоже не правда.

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