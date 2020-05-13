"Барселона" достигла устного соглашения с Лаутаро Мартинесом
"Барселона" достигла устного соглашения с форвардом "Интера" Лаутаро Мартинесом о его переходе.
Как сообщает Calciomercato, в ближайшее время стороны договорятся о подписании контракта. Ожидается, что аргентинец будет зарабатывать в каталонском клубе 13 миллионов евро в год.
Таким образом, "Барселоне" осталось только договориться с "Интером" о стоимости сделки.
В этом сезоне на счету Мартинеса 16 голов и 4 ассиста в 31 матче.
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|20
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
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|7
|Валенсия
|20
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|9
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|Гранада
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|20
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|Осасуна
|20
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|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|20
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|Сельта Виго
|20
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|20
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