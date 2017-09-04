"Барселона" дважды отказалась от возможности приобретения Дибалы этим летом

Теги барселонаювентускоутиньоливерпульпауло дибала

"Барселона" дважды отказалась от возможности приобретения Дибалы этим летомКаталонская "Барселона" дважды отказалась от возможности приобретения форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы этим летом.

Как информирует La Sexta, "старая сеньора" была готова вести переговоры с "сине-гранатовыми" о продаже своего ключевого нападающего за сумму в 120 миллионов евро. Однако каталонский гранд предпочел сделать ставку на полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, которого в итоге клубу так и не удалось заполучить.

Напомним, Мендьета высказался о шансах "Барселоны" составить конкуренцию "Реалу". | soccernews.ru

комментарии
Аноним

Бармалей и все его люди из руководства, просто настоящие бездари. Так эпично потерять Неймара, Перес так легко никого не отдаст. А если ещё вспомнить как в своё время Реал переманил Фигу. Не очень у Барсы с квалифицированным руководством.

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ГОСТЬ

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Зенден

Что еще раз подтверждает бестолковость руководства клуба.

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