"Барселона" дважды упускала возможность купить Лаутаро Мартинеса

2 Теги интер миланбарселоналаутаро мартинес

"Барселона" дважды упускала возможность купить Лаутаро Мартинеса

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес уже давно мог выступать за "Барселону".

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" упустили две возможности приобрести аргентинца.

Первый случай произошёл ещё когда футболист выступал за "Расинг" из Авельянеды. Тогда каталонский клуб был готов купить форварда за 7-10 миллионов евро, но их предложение перебил "Интер", забравший игрока за 25 миллионов.

Второй шанс был в прошлом году, когда Мартинес не мог завоевать место в стартовом составе "нерадзурри". "Барса" заняла выжидающую позицию, а затем с руководством миланского гранда поссорился Мауро Икарди и Лаутаро предоставили больше игровой практики.

Теперь же латиноамериканец является главной трансферной целью "блауграны", но за него придётся заплатить немалые 111 миллионов евро отступных.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что это? Очередное Ла Масийское дарование? Чего у Барсы не отнять, так это умение выпускать таких вот талантов как Мартинес, Гризманн, Суарес, Дембеле, Альба, Артур, Коутиньо и т.д. Пока хваленый Реал тратит миллиарды, Барса своей школой собирает чашки ЛЧ! Учитесь господа! Весной очередной требл! Visca el Barca!

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