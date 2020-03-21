"Барселона" дважды упускала возможность купить Лаутаро Мартинеса
Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес уже давно мог выступать за "Барселону".
По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" упустили две возможности приобрести аргентинца.
Первый случай произошёл ещё когда футболист выступал за "Расинг" из Авельянеды. Тогда каталонский клуб был готов купить форварда за 7-10 миллионов евро, но их предложение перебил "Интер", забравший игрока за 25 миллионов.
Второй шанс был в прошлом году, когда Мартинес не мог завоевать место в стартовом составе "нерадзурри". "Барса" заняла выжидающую позицию, а затем с руководством миланского гранда поссорился Мауро Икарди и Лаутаро предоставили больше игровой практики.
Теперь же латиноамериканец является главной трансферной целью "блауграны", но за него придётся заплатить немалые 111 миллионов евро отступных.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14