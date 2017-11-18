"Барселона" едет в пригород Мадрида в гости к "Леганесу"

"Леганес" – "Барселона"

Стадион: "Бутарке"

Начало матча: 18:15

Арбитр: Ундиано Мальенко

Лидер чемпионата Испании "Барселона" в матче 12 тура встретится с "Леганесом". Матч пройдет на "Бутарке". Клуб из пригорода Мадрида проводит лишь второй сезон в элитном дивизионе. Дебют вышел не слишком удачным, "Леганес" был в шаге от возвращения в Сегунду, заняв итоговое 17 место. Команда Асьера Гаритано окрепла, получила ценный опыт и уже в новом сезоне не выглядит мальчиком для битья.

Сезон стартовал с двух побед над "Алавесом" и "Эспаньолом", затем случился небольшой спад, когда в трех матчах с "Эйбаром", "Хетафе" и "Жироной" "Леганес" набрал только одно очко, однако после этого клуб вернулся на победный путь, выиграв у "Лас-Пальмаса". Также "огурцы" могут занести себе в актив ничью с мадридским "Атлетико", а также победы над "Малагой" и "Атлетиком". В последних играх очки набрать не удалось, у клуба пошла полоса из игр с лидерами. Против "Севильи" и "Валенсии" играть пришлось в гостях, теперь же "Леганесу" предстоит встреча с "Барселоной".

Каталонцы в текущем сезоне стабильно набирают очки, оторвавшись от своего главного конкурента "Реала" на восемь пунктов, а от второй команды чемпионата "Валенсии" – на четыре. Летом многие считали, что "Барселона" не сможет выступать стабильно под руководством нового главного тренера Эрнесто Вальверде, который никогда ранее не руководил командой с таким количеством звезд первой величины. Не добавлял оптимизма и уход Неймара, его, по сути, никем заменить не удалось. Дембеле еще не является игроком экстра-класса, к тому же он практически сразу же травмировался, также не в лучшей форме находится Луис Суарес. Тем не менее, "Барселона" исправно набирает очки, в одиннадцати матчах одержано десять побед, вничью каталонцы сыграли только с "Атлетико". Месси ведет команду за собой, аргентинец отправил в ворота соперников 12 мячей и отдал четыре голевые передачи, только в трех матчах он не принял участия в забитых голах. Также неплохо играет и оборона – пропущено только четыре мяча.

Интересные факты противостояния

Команды провели между собой только два матча. "Барселона" на своем поле выиграла 2:1, а в гостях победила 1:5.

Четыре из семи мячей в ворота "Леганеса" отправил Месси.

"Барселона" не проигрывает в чемпионате 18 матчей (с 8 апреля, когда каталонцы потерпели поражение от "Малаги").

Ориентировочные составы

"Леганес": Куэльяр, Муньос, Сиовас, Зальдуа, Рико, Перес, Эрасо, Пирес, Шимановски, Бове, Амрабат.

"Барселона": тер Штеген, Альба, Умтити, Семеду, Пике, Иньеста, Бускетс, Ракитич, Алькасер, Суарес, Месси.

Прогноз на матч

У "Леганеса" очень мало опыта игр против грандов, команда обычно неудачно играет против лидеров испанского футбола, за два сезона можно вспомнить только две ничьи против "Атлетико". "Барселона" вполне способна отправить в ворота соперника два-три мяча. Также дополнительной мотивацией может стать тот факт, что сегодня состоится мадридское дерби, "Реал" может потерять очки, отрыв может увеличиться до 11 пунктов.

Букмекеры предлагают на победу каталонцев коэффициент 1.35, на ничью – 5.00, на "Леганес" – 8.70.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Бескомпромиссное дерби Мадрида: "Атлетико" против "Реала" | http://soccernews.ru