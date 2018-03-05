"Барселона" - единственная команда Ла Лиги, забившая более 100 голов в 13 последних сезонах

В воскресенье "Барселона" обыграла "Атлетико" со счётом 1:0 и превзошла отметку в 100 голов во всех турнирах.

Как сообщает Opta, "сине-гранатовые" являются единственной командой Ла Лиги, достигавшей этого показателя в 13 последних сезонах.

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