"Барселона" - единственный клуб Ла Лиги с отрицательным потолком зарплат

Ла Лига сделала перерасчет лимита зарплат для клубов после закрытия зимнего трансферного окна.

Как сообщает As, суммарный потолок зарплат для клубов Ла Лиги теперь составляет 2,047 миллиарда евро. Больше всего на зарплаты может тратить "Реал" - 739,16 миллиона евро.

Отмечается, что "Барселона" является единственным клубом с отрицательным потолком зарплат - минус 144,35 миллиона евро. В начале сезона было плюс 97,94 миллиона евро.

В топ-3 по потолку зарплат также входят "Севилья" (199,15 млн) и "Атлетико" (161,22 млн).

Потолок зарплат - это максимальная сумма, которую клуб может потратить на заработную плату футболистам, главному тренеру, его ассистенту и физиотерапевту. Также в этот лимит входят расходы на академию. Расчет лимита производится на основе разницы между доходами, расходами и ожидаемым погашением долгов.

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