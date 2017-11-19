"Барселона" - единственный клуб Ла Лиги, забивавший голы во всех матчах сезона

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"Барселона" - единственный клуб Ла Лиги, забивавший голы во всех матчах сезона

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Леганес" (3:0).

Стоит отметить, что каталонцы являются единственным клубом, которые забивал голы во всех матчах Ла Лиги этого сезона.

После 12 туров "Барселона" лидирует с 34 очками и разницей мячей 33-4.

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Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 11 20
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 12 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 11 6
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