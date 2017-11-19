"Барселона" - единственный клуб Ла Лиги, забивавший голы во всех матчах сезона

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Леганес" (3:0).

Стоит отметить, что каталонцы являются единственным клубом, которые забивал голы во всех матчах Ла Лиги этого сезона.

После 12 туров "Барселона" лидирует с 34 очками и разницей мячей 33-4.

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