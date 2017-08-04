"Барселона" едва не проиграла "Химнастику" в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между "Химнастиком" и "Барселоной". "Сине-гранатовые" играли полурезервным составом, однако всё равно все ждали их победы. Впрочем, хозяева поля были другого мнения на этот счёт - команда из Таррагоны открыла счёт на 11-й минуте встречи и удерживала преимущество до 79-й минуты, в итоге так и не позволив именитым гостям переиграть себя.

"Химнастик" - "Барселона" - 1:1

Голы: Баррейро, 11 - 1:0, Алькасер, 79 - 1:1.

"Барселона" (стартовый состав): Силлессен, Нелсон Семеду, Вермален, Маскерано, Динь, Аленья, Серджи Роберто, Денис Суарес, Серджи Сампер, Туран, Пако Алькасер.

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