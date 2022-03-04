"Барселона" еще не приняла решение по Траоре

Фото: инстаграм Адамы Траоре/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" пока не приняло решение по выкупу трансфера нападающего "Вулверхэмптона" Адамы Траоре, сообщает AS.

По сведениям источника, помешать полноценному переходу Траоре может возможная покупка "Барселоной" норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Напомним, что каталонский клуб арендовал Траоре в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Траоре провел за "Барселону" шесть матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.

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