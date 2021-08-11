"Барселона" еще не зарегистрировала новых игроков
Фото: инстаграм Гарсии/Автор неизвестен
"Барселона" еще не зарегистрировала новичков: Мемфиса Депая, Серхио Агуэро и Эрика Гарсию.
Но крайнего срока для этого нет. Как игроки, которые были подписаны бесплатно, они могут быть зарегистрированы в любой момент сезона. Однако есть ограничения на заявку в Лигу чемпионов.
"Барселона", как сказал Жоан Лапорта в прошлую пятницу, а для издания IUSPORT подтвердил в этот понедельник источник из Ла Лиги, еще не зарегистрировала ни одного из своих четырех подписаний в этом сезоне в ассоциации работодателей.
Однако "Барсе" можно не торопиться с регистрацией троих из них. В частности, трех футболистов, подписанных бесплатно: Агуэро, Депая и Эрика Гарсии.
Потому что, за исключением случая с Эмерсоном, игроком, которого купили из "Бетиса", остальные три игрока, подписавшие контракт с "Барсой", прибыли на правах свободного агента. И именно такая ситуация позволяет "блаугране" не обязательно регистрировать их до 31 августа - дата, когда закрывается трансферный рынок в Испании.
Юридически они были подписаны, как игроки без клуба.
Все это заложено в регламенте Федерации футбола Испании. В частности, в Общем регламенте и в его статье 124 относительно периода подачи заявок на получение лицензии.
Указанная статья начинается с утверждения, что "Футболисты могут оформить свою регистрацию только в течение периодов, установленных для этой цели. В тех категориях, в которых есть два периода регистрации, первый из них должен быть включен во временное пространство с начала сезона до начала чемпионатов Национальной лиги соответствующих категорий, и его продолжительность никогда не будет превышать двенадцать недель. Второй период регистрации будет установлен в середине сезона и его продолжительность не будет превышать четырех недель".
Именно сразу после этого говорится, что "Вне разрешенных периодов регистрация любого игрока не может быть авторизована, за исключением случаев, указанных в разделах 2 и 3 этой статьи".
И именно во втором разделе исключение составляют Эрик Гарсия, Мемфис Депай и Кун Агуэро. Это игроки, которые остались без работы из-за того, что 30 июня завершили свой контракт. "В качестве исключения из общего положения, содержащегося в предыдущем разделе, футболисты с лицензией "P" или "PRF", чьи контракты истекают до истечения вышеупомянутых периодов, могут быть зарегистрированы вне двух периодов подачи заявок на лицензию".
Поэтому всех трёх игроков "блауграна" сможет зарегистрировать в любой период сезона, если у нее будут свободные места в первой команде, ведь лимит на игроков основной команды в Испании составляет 25 футболистов.
Однако есть ограничения от УЕФА на регистрацию в Лиге чемпионов.
В этом случае игроки должны быть зарегистрированы в начале сентября в высшем европейском органе, поскольку в противном случае они не смогут участвовать в групповом этапе, который начнется 14 сентября и завершится 7 декабря. Они будут вынуждены ждать январского трансферного окна, чтобы сыграть в плей-офф, которое начнется 15 февраля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14