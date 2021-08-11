"Барселона" еще не зарегистрировала новых игроков

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"Барселона" еще не зарегистрировала новых игроковФото: инстаграм Гарсии/Автор неизвестен

"Барселона" еще не зарегистрировала новичков: Мемфиса Депая, Серхио Агуэро и Эрика Гарсию.

Но крайнего срока для этого нет. Как игроки, которые были подписаны бесплатно, они могут быть зарегистрированы в любой момент сезона. Однако есть ограничения на заявку в Лигу чемпионов.

"Барселона", как сказал Жоан Лапорта в прошлую пятницу, а для издания IUSPORT подтвердил в этот понедельник источник из Ла Лиги, еще не зарегистрировала ни одного из своих четырех подписаний в этом сезоне в ассоциации работодателей.

Однако "Барсе" можно не торопиться с регистрацией троих из них. В частности, трех футболистов, подписанных бесплатно: Агуэро, Депая и Эрика Гарсии.  

Потому что, за исключением случая с Эмерсоном, игроком, которого купили из "Бетиса", остальные три игрока, подписавшие контракт с "Барсой", прибыли на правах свободного агента. И именно такая ситуация позволяет "блаугране" не обязательно регистрировать их до 31 августа - дата, когда закрывается трансферный рынок в Испании.

Юридически они были подписаны, как игроки без клуба.

Все это заложено в регламенте Федерации футбола Испании. В частности, в Общем регламенте и в его статье 124 относительно периода подачи заявок на получение лицензии. 

Указанная статья начинается с утверждения, что "Футболисты могут оформить свою регистрацию только в течение периодов, установленных для этой цели. В тех категориях, в которых есть два периода регистрации, первый из них должен быть включен во временное пространство с начала сезона до начала чемпионатов Национальной лиги соответствующих категорий, и его продолжительность никогда не будет превышать двенадцать недель. Второй период регистрации будет установлен в середине сезона и его продолжительность не будет превышать четырех недель".

Именно сразу после этого говорится, что "Вне разрешенных периодов регистрация любого игрока не может быть авторизована, за исключением случаев, указанных в разделах 2 и 3 этой статьи".

И именно во втором разделе исключение составляют Эрик Гарсия, Мемфис Депай и Кун Агуэро. Это игроки, которые остались без работы из-за того, что 30 июня завершили свой контракт. "В качестве исключения из общего положения, содержащегося в предыдущем разделе, футболисты с лицензией "P" или "PRF", чьи контракты истекают до истечения вышеупомянутых периодов, могут быть зарегистрированы вне двух периодов подачи заявок на лицензию".

Поэтому всех трёх игроков "блауграна" сможет зарегистрировать в любой период сезона, если у нее будут свободные места в первой команде, ведь лимит на игроков основной команды в Испании составляет 25 футболистов.

Однако есть ограничения от УЕФА на регистрацию в Лиге чемпионов.

В этом случае игроки должны быть зарегистрированы в начале сентября в высшем европейском органе, поскольку в противном случае они не смогут участвовать в групповом этапе, который начнется 14 сентября и завершится 7 декабря. Они будут вынуждены ждать январского трансферного окна, чтобы сыграть в плей-офф, которое начнется 15 февраля.

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