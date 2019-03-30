"Барселона" - "Эспаньол": видеотрансляция каталонского дерби

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Барселона" в родных стенах сыграет с "Эспаньолом".

Команды решают абсолютно противоположные задачи: "сине-гранатовые" уверенно двигаются к очередному чемпионству, а "попугаи" пытаются удержаться в середине турнирной таблицы подальше от зоны вылета. В общем, очки нужны и тем, и другим. Ну и давайте не забывать, что это дерби! Поэтому однозначно будет интересно. Не пропустите!

Матч пройдёт в субботу, 30 марта, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 18:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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