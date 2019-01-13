"Барселона" - "Эйбар" - 3:0 (видеообзор матча)

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"Барселона" - "Эйбар" - 3:0 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 19-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" разгромила "Эйбар" со счетом 3:0. Эта победа стала шестой подряд для каталонского клуба в Примере.

"Барселона" - "Эйбар" - 3:0

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