"Барселона" финансово не может позволить себе уволить Кумана

Теги барселонарональд куман

"Барселона" финансово не может позволить себе уволить КуманаФото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

"Барселоне" будет тяжело уволить главного тренера команды Рональда Кумана из-за финансовых обстоятельств, сообщает Исаак Фоуто.

По информации источника, в случае одностороннего разрыва контракт сине-гранатовые будут вынуждены заплатить Куману 12 миллионов евро до 30 июня. В том случае, если это условие не будет выполнено, клуб не будет иметь возможности назначить нового тренера на сезон-2022/23.

Отмечается, что лимит заработной платы для нового тренерского штаба, установленный Ла Лигой, составляет 3 миллиона евро. Исходя из этого, для того, чтобы назначить новый тренерский штаб, клуб должен будет потратить около 15 миллионов евро. Сообщается, что это будет шагом назад для каталонского клуба в вопросе по урегулированию финансовой ситуации в клубе и сокращению долговых обязательств.

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