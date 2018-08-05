"Барселона" финишировала в Международном кубке чемпионов на последнем месте

"Барселона" в рамках Международного кубка чемпионов уступила "Милану" (0:1).

Таким образом, в трех сыгранных матчах каталонский клуб одержал одну победу по серии пенальти и дважды проиграл.

По итогам турнира "Барселона" финишировала на последнем месте. Отметим, что всего участвовало 18 команд.

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