"Барселона" форсирует продажу Суареса
"Барселона" намерена избавиться от хавбека Дениса Суареса.
Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" намерены продать футболиста до старта предсезонной подготовки. Таким образом, клуб хочет разгрузить состав первой команды.
Ранее интерес к 25-летнему футболисту проявляла "Валенсия". Напомним, что часть минувшего сезона Суарес провел в аренде в "Арсенале".
Всего в прошедшем сезоне Суарес провел 14 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Читайте также: Денис Суарес заявил о желании покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru
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|Валенсия
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|Хетафе
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|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
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|38
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|18
|Жирона
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|37
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|Уэска
|38
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|Райо Вальекано
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