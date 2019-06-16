"Барселона" форсирует продажу Суареса

1 Теги барселонаденис суарес

"Барселона" форсирует продажу Суареса

"Барселона" намерена избавиться от хавбека Дениса Суареса.

Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" намерены продать футболиста до старта предсезонной подготовки. Таким образом, клуб хочет разгрузить состав первой команды.

Ранее интерес к 25-летнему футболисту проявляла "Валенсия". Напомним, что часть минувшего сезона Суарес провел в аренде в "Арсенале".

Всего в прошедшем сезоне Суарес провел 14 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Комментарии

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Крош
Крош

А форсировать продажу зубастого бревна не будут.

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