"Барселона" форсирует трансфер де Йонга

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"Барселона" форсирует трансфер де Йонга

"Барселона" форсирует трансфер полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, сообщает AS.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" хотят ускорить оформление перехода 21-летнего голландца из-за притязаний на него со стороны клубов АПЛ.

Покупка де Йонга обойдётся "Барселоне" в 30-35 миллионов евро. Ожидается, что на следующей неделе стороны сядут за стол переговоров, чтобы обсудить условия контракта футболиста.

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