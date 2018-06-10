"Барселона" форсирует трансфер де Йонга

"Барселона" форсирует трансфер полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, сообщает AS.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" хотят ускорить оформление перехода 21-летнего голландца из-за притязаний на него со стороны клубов АПЛ.

Покупка де Йонга обойдётся "Барселоне" в 30-35 миллионов евро. Ожидается, что на следующей неделе стороны сядут за стол переговоров, чтобы обсудить условия контракта футболиста.

Не пропустите: Патрик Клюйверт считает, что его сыну рано играть за "Барселону". | http://soccernews.ru