"Барселона" готова была платить Ди Марии 10 миллионов за сезон

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария после перехода в "Барселону" мог бы зарабатывать 10 миллионов евро за сезон.

Об этом сообщает Marca.

Источник отмечает, что каталонский клуб согласовал с футболистом условия соглашения, но парижане не отпустили футболиста.

Читайте: Годовой бюджет "Барселоны" станет рекордным | http://soccernews.ru