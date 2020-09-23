"Барселона" готова купить 19-летнего защитника "Аякса" за 25 млн евро

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"Барселона" готова купить 19-летнего защитника "Аякса" за 25 млн евро

"Барселона" согласовала с "Аяксом" условия перехода защитника Серджино Деста, сообщает  Sport.es.

По данным источника, каталонцы заплатят за 19-летнего футболиста 25 миллионов евро. Сторонам осталось согласовать порядок выплат.

Ранее сообщалось, что в молодом защитнике также заинтересована "Бавария".

В прошлом сезоне Дест провел 35 игр, забил два гола и отдал пять ассистов.

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