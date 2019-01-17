"Барселона" готова купить игрока "Порту" за 50 миллионов евро

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"Барселона" готова купить игрока "Порту" за 50 миллионов евро

Защитник "Порту" Эдер Милитао может перейти в испанский клуб. Об этом сообщает As.

На 20-летнего игрока претендует "Реал", который готов отдать 50 миллионов евро отступных. Летом эта сумма может увеличится до 75 миллионов евро.

Руководство клуба уже встречалось с агентом футболиста, чтобы договориться о цене трансфера.

"Порту" не готов отпустить Милитао в зимнее трансферное окно.

Футболист перешел в португальский клуб этим летом из "Сан-Паулу". 

В текущем сезоне игрок участвовал в 14 матчах в чемпионате Португалии.

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