"Барселона" готова купить игрока "Ювентуса" за 60 миллионов евро

"Барселона" в скором времени подпишет хавбека "Ювентуса" Родриго Бентанкура, передает TyC Sports.



По данным источника, "старая сеньора" готова отпустить 22-летнего полузащитника за 60 миллионов евро, так как половину суммы необходимо будет перечислить "Боки Хуниорс", которой принадлежит половина прав на футболиста.

Бентанкур выступает в "Ювентусе" с лета 2017 года. Его трансфер стоил итальянскому клубу в 12,5 миллиона евро. В минувшем сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах.



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