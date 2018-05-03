"Барселона" готова обменять Дембеле на звезду ПСЖ

Теги барселонаусман дембелекилиан мбаппепсжатлетико мадридантуан гризманн

"Барселона" готова обменять Дембеле на звезду ПСЖКаталонская "Барселона" готова обменять своего вингера Усмана Дембеле в ПСЖ, информирует испанская пресса.

Сообщается, "сине-гранатовые" проявляют интерес к форварду парижан Килиану Мбаппе в качестве альтернативы своей главной трансферной цели - нападающему мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну. В случае, если каталонскому клубу не удастся подписать бомбардира "матрасников", он может сделать предложение об обмене Дембеле на перспективного игрока чемпионов Франции.

Напомним, ПСЖ заинтересован в подписании ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru

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